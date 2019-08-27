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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شركة صرف صحى القاهرة تعلن تفاصيل خطتها استعدادا لموسم الشتاء

كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه الشركة استعدت لموسم الشتاء من خلال دعم أسطول السيارات والشفاطات لدى الشركة، مع إحلال وتجديد عدد من الشبكات وخاصة المناطق الساخنة والمتوقع هطول أمطار عليها.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 65 معدة لشفط الأمطار متنوعة ما بين سيارة شفط وشفاطات مدمجة، وسيصبح إجمالى المعدات بعد الصفقة الأخيرة 73 معدة، لافتا إلى أن تكلفة الشفاط الواحد وصلت لـ8 مليون جنيه.

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وأكد أن كل منطقة داخل المحافظة لها غرفة عمليات، فضلا عن وجود غرفة عمليات مركزية داخل الشركة يكون دورها التنسيق والمتابعة المستمرة وتلقى الشكاوى وتوزيعها على المناطق المختلفة، ومتابعة إزالة الشكوى.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من عمليات تطهير بالوعات الأمطار، خلال وقت قصير وقبل انطلاق موسم الشتاء رسميا، تجنبا لحدوث أى تغييرات فى المناخ، لافتا إلى أنه يتم التأكيد عليها باستمرار بسبب بعض السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين الذين يلقون القمامة فى بالوعات الأمطار والصرف وهو ما يتسبب فى انسدادها، مما يجعل الشركة فى حالة طوارىء مستمرة وعمليات التطهير تتم باستمرار.

وحول المناطق الساخنة التى يتم التركيز عليها ونشر المعدات فور تلقى تحذير من هيئة الأرصاد، أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن المناطق التى يتم التركيز عليها هى الطريق الدائري، ومطالع ومنازل الطريق الدائري، والكورنيش، وطريق الأوتوستراد، والخليفة المأمون، ومطالع ومنازل كافة المحاور بالعاصمة.