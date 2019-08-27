شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 3200 حاجا من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لـ"مصر للطيران" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتنطلق 10 رحلات من جدة لنقل 1600 حاجًا من بينهم رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و 7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاجًا من حجاج قرعة القاهرة و الشرقية وأسيوط، و تضامن سوهاج و قنا و الأقصر بخلاف رحلات العمل.
كما تسير الشركة غدا الأربعاء ، 19 رحلة لنقل 3700 حاجآ من جدة والمدينة المنورة إلى كلا من القاهرة، أسوان، الغردقة، الأقصر، لنقل 1900حاجًا، بواقع 11 رحلة من جدة من بينهم 3 رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و 8رحلات من المدينة المنورة لنقل 1800 حاجًا من حجاج قرعة الشرقية وأسيوط والقاهرة والاسماعيلية، وتضامن أسيوط وأسوان وقنا، بخلاف رحلات العمل.
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