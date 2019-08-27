محافظة القاهرة: دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة بمحيط جامع عمرو بن العاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ان أعمال التجهيز لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى الى متحف الحضارات بعين الصيرة، تتم بشكل مكثف، للانتهاء من تجهيز مسار نقل المومياء ليظهر بشكل حضارى أمام العالم.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، انه تم طلاء 75 عقار يمين ويسار مسجد عمربن العاص باتجاه كورنيش النيل و5 فواخير ، كما تم زراعة 150 شجرة وتقليم الأشجار، كما تم دهان الأسوار بطول مسار نقل المومياوات.
وتابع فؤاد: تم رفع مخلفات القمامة من شارع الفسطاط وتركيب سور من الصاج أعلى كوبرى العاشر بطول 35 متر كساتر للعقارات بالاضافة الى صب 1000بلدورة من الخرسانة يمين ويسارالطريق المؤدى لمتحف الحضارات ، كما تم تنظيف اسطح المنازل.
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