شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عودة 767 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الثلاثاء 767 حاجا من أعضاء الجمعيات إلى ارض الوطن ، على أن يتم التفويج من مطار المدينة المنورة إلى مطار الأقصر، خاصة وأنهم من محافظات قنا وسوهاج والأقصر وتتواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.
كان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عودة 767 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.