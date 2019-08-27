شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عودة 767 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الثلاثاء 767 حاجا من أعضاء الجمعيات إلى ارض الوطن ، على أن يتم التفويج من مطار المدينة المنورة إلى مطار الأقصر، خاصة وأنهم من محافظات قنا وسوهاج والأقصر وتتواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.

كان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.