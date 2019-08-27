دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم.. وتحديد رأس السنة الهجرية مساء الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 من شهر ذى الحجة الموافق 30 اغسطس 2019 م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وسوف يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية السنة الهجرية على صفحة الفيس بوك الرسمية لدار الإفتاء المصرية وكذلك على الموقع الرسمى لها.

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