شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم.. وتحديد رأس السنة الهجرية مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وسوف يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية السنة الهجرية على صفحة الفيس بوك الرسمية لدار الإفتاء المصرية وكذلك على الموقع الرسمى لها.
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