شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تطلق الملتقى السابع عشر لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الملتقى السابع عشر لأبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين في الخارج خلال قضاء إجازتهم فى أرض الوطن، بمشاركة 50 من الشباب من سن 18 إلى 35 عاما، فى إطار دور الوزارة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن والتوعية بأدوار المؤسسات الوطنية.

ويتضمن الملتقى عددا من الفعاليات تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية فى محافظة الفيوم.

وكانت وزارة الهجرة جددت دعوتها للشباب المصرى من الجيلين الثاني والثالث المتواجدين فى مصر خلال تلك الفترة لقضاء الإجازة الصيفية برفقة أسرهم، للمشاركة فى هذا الملتقى لما يحتويه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لهؤلاء الشباب.

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ومن المقرر أن يستمر هذا الملتقى حتى 29 أغسطس الجاري، وهو يعد الجزء الثاني من مبادرة (في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك) والتي أطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين في الخارج أثناء قضاء إجازتهم في مصر، كما سبق أن نظمت وزارة الهجرة 15 دورة للأمن القومي بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى تنظيمها سنويا لمعسكر للأطفال من سن 8 إلى 16، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة.