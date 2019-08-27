شكرا لقرائتكم خبر عن حى السلام أول يزيل مبنى مخالف وينفذ حملات لرفع الإشغالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى السلام اول، شرق القاهرة، برئاسة اللواء خالد المحمدى، حملة على المبانى المخالفة، أزال خلالها بناء فى المهد، وصادر معدات ومواد البناء، بتقسيم عمر بن الخطاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.

وشن الحى حملة لرفع الإشغالات الخاصة بمقاهى مساكن اسبيكو القديم وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ونفذ الحى حملة لرفع اشغالات شارع جمال عبد الناصر، وازالة الحواجز الحديدية بشارع 6 أكتوبر وإيداع المضبوطات بمخازن الحى .

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ورفع الحى تراكمات القمامة بسوق الجمهورية ،وكافة المخلفات بنطاق سوق النيل الجديد بشارع الزهراء بمعدات الحى ، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.