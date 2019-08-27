شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات بسبب تطهير الشبكات بالكلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء وحتي الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق وذلك لإجراء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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