شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 105 ملايين جنيه إجمالى متحصلات صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالى المتحصلات من صكوك الأضاحى بلغ 105 ملايين جنيه، موجهة الشكر والتقدير لكل من أسهم أو أعان فى إنجاح هذا المشروع، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها فى العمل على توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستواصل توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على المستحقين، حيث سيتم توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019م بمحافظات : قنا والفيوم ، والبحر الأحمر، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتي : قنا والفيوم و (2) طن لمحافظة البحر الأحمر،

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ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 115 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر).