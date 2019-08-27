شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن الساحل الشمالى وبرج العرب بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن انقطاع المياه بمنطقة الساحل الشمالى و برج العرب غرب الإسكندرية.

وأشار بيان صادر من الشركة إلى أن الانقطاع جاء بسبب حدوث كسر مفاجئ فى خط 1500 مم قرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالى، مما تسبب فى انقطاع المياه فى تلك المناطق.

وأكدت شركة مياه الإسكندرية، أنه سيتم إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الاصلاح، وناشدت المواطنين الاتصال على الخط الساخن للشركة 125 لتوفير سيارات مياه لحين الانتهاء من الاصلاح.

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