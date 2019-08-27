شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أعمال ترميم معهد الأورام مستمرة.. ويستقبل المرضى بكافة التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى نجحت فيه جامعة القاهرة فى استعادة معهد الأورام لطاقته الكاملة فيما يخص استقبال المرضى بمختلف التخصصات والأقسام، تستمر أعمال التطوير والترميم للمبنى الشمالى الذى تعرض لتهشم واجهته جراء الحادث الإرهابى الذى شهده محيط المعهد.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه جارى العمل بمبانى ومنشآت المعهد التى تعرضت لأضرار بعد الانفجار الإرهابى لسيارة محملة بالمتفجرات على كورنيش النيل أمام المبنى الرئيسى للمعهد، مشيرًا إلى أن المعهد استقبل مرضاه بكامل طاقته دون أى خلل.

وقال الخشت، أن المعهد استقبل المرضى فى كافة التخصصات الطبية، سواء فى إجراءات الكشف الطبى بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، موضحًا أن العمل مازال جاريًا فى بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى.