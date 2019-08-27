شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حاجة حلوة.. الشرطة تنقل مسنا من منزله للشهر العقارى لإنهاء أوراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، استجاب أمن بورسعيد لمطلب مُسن ومساعدته فى التوجه لمقر الشهر العقارى لعدم قدرته على الحركة.

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى إحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى على المواطنين والتعامل والفورى مع كافة البلاغات خاصة البلاغات التى تتسم بالطابع الإنساني.

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وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببورسعيد بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بحى المناخ ببورسعيد، التمس خلاله مساعدته وتوصيله إلى مقر الشهر العقارى والتأمين والمعاشات ببورسعيد، لعدم قدرته على التوجه بمفرده نظرًا لظروفة الصحيه.

وعلى الفور تم التنسيق مع قسم حقوق الإنسان بالمديرية التوجه للمبلغ ومعاونته وتحقيق التماسه وقد لاقى ذلك استحسان المواطن الذى تقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة لملتمسه.