- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الأحد يوم عمل طبيعى وليس إجازة رسمية بدلا من السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأن يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعى يؤدى فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أى تغيير.
وناشد مجلس الوزراء المصرى جميع المواطنين تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرار منذ قليل، أكد خلاله بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: الأحد يوم عمل طبيعى وليس إجازة رسمية بدلا من السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.