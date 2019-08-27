شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أعمال قمة "تيكاد7" فى اليابان بمشاركة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة يوكوهاما اليابانية أعمال مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" خلال الفترة من 28 أغسطس وحتي 30 أغسطس 2019 وذلك تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة عدد من الرؤساء الافارقة وممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة .

ونشر الموقع الرسمي للقمة جدول أعمالها ، حيث يتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر ( الاربعاء 28 أغسطس الجارى ) التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة 2:30 مساء بتوقيت اليابان ولمدة نصف ساعة ، يعقبها الجلسة الافتتاحية .

وتعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة الساعة الثالثة مساء غد بتوقيت اليابان وتستمر لمدة ساعة ، وتتناول ملاحظات عامة ومستقبل التيكاد والتنمية الافريقية ، يعقبها الجلسة الموسعة الثانية التى تعقد الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء حتى الخامسة و 50 دقيقة مساء بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول موضوعات تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .

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وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك .

وفيما يخص اليوم الثاني للمؤتمر 29 أغسطس ، أشار الموقع إلي أنه سيتضمن الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الاعمال بين القطاعين الخاص والعام ، يعقبها الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوانه تعميق المجتمع المتسدام .

وتتضمن فعاليات اليوم الثانى أيضاً جلسة مناقشة موضوعية وتغطى قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، تنمية رأس المال البشرى ، وتعليم الشباب ، والزراعة والتغيرات المناخية ، التخفيف من اخطار الكوارث ، والاقتصاد الازرق ، وفى المساء يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك .

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث والاخير ( 30 أغسطس الجارى ) عقد الجلسة الموسعة الخامسة، وتتناول تعزيز السلام والاستقرار ، والجلسة الموسعة السادسة والتى تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفى.

وسيعقد حفل استقبال بالقصر الامبراطورى للمشاركين بالقمة يتبعه حفل توزيع جوائز .