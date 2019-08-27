ضبط معاون مكتب بريد بالبحيرة للاستيلاء على 750 ألف جنيه من أموال المكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، معاون مكتب بريد بالبحيرة، اشترك مع آخر في الاستيلاء على 750 ألف جنيه من أموال المكتب.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أفادت بقيام معاون أحد مكاتب البريد بمحافظة البحيرة بالاشتراك والتواطؤ مع آخر، حاصل على دبلوم زراعة مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بالاستيلاء على مبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنيهاً من حساب صندوق دعم المشروعات بمكتب البريد، عن طريق استخراج إيصال سحب وتزوير توقيع المفوض للجهاز، وقيامه بتحويل المبلغ المذكور على حساب المتهم الثاني بناءً على اتفاق مُسبق بينهما، والاستيلاء على المبلغ لنفسهما دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بسداد المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .