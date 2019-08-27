مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما كمية من المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى اثنان من العناصر الإجرامية الخطرة مصرعهما، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات قطاع الأمن العام، وبحوزتهما أسلحة نارية، وذخائر، وكيلو جرام من مخدر الهيروين.

كانت معلومات وتحريات مجموعات العمل، بمشاركة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وادارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن السويس والشرقية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بقيام "عاطل، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم الأميرية بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، استعمال قوة، مخدرات، تبديد"، وعاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد في قضية "سرقة بالإكراه"؛ بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وبخاصة مخدر الهيروين، وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر لاستخدامها في حماية تجارتهما غير المشروعة، مُتخذان من منطقة "أم قمر"، بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام، وضباط إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن السويس، والشرقية مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وبإعداد بعض الأكمنة لضبطهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل وحال مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرعهما، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو، و2 بندقية آلية، و7 خزن لبنادق آلية، و150 طلقة من ذات العيار، و2 ميزان حساس، وهاتف محمول، و30 ألف جنيه، وتوكيل للسيارة المضبوطة باسم شقيق المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.