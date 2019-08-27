محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نظمت مديريات أمن "دمياط، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية"، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملات للتبرع بالدم. وشارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن في "دمياط، والدقهلية والشرقية، والسويس، والإسماعيلية" . جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى .

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كانت هذه تفاصيل خبر حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندي إدارات قوات الأمن بـ 4 محافظات- (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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