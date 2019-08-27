ضبط المتهم بسرقة خزينة شركة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عامل لسرقته أموالا من خزينة شركة بمدينة نصر.

كان المقدم أحمد سمير توفيق، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تبلغ بالإنابة من شرطة النجدة بشكوى بشارع مصطفى النحاس دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص بمعرفة الرواد إسلام سمير، وأحمد الوكيل، وإبراهيم الغمري، ضباط مباحث القسم تم التقابل مع "محمد.ن" مدير شركة الكائنة بذات عنوان البلاغ دائرة القسم ومقيم العجوزة / جيزة، وقرر باكتشافه سرقة ما يلي مبلغ مالي 181 ألف جنيه، 1500 دولار، و4500 ريال سعودي، و150 يورو من داخل خزينة الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، لكشف غموض الواقعة.

بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، تبين سلامة جميع منافذ الشركة وعدم وجود أثار عنف بالخزينة.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات والعاملين والمترددين على الشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ز.خ" عامل بالشركة محل البلاغ ومقيم اول شبرا الخيمة قليوبية.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد محمد مجلي وإسلام صبحي وكريم الفقي، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر بأنه نظرًا لعمله بالشركة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بالخزينة فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على المفتاح الأصلي للشركة والخزينة واصطناع نسخة منهما، وعقب ذلك توجه لمقر الشركة عقب انصراف العاملين بها، وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات.

وأضاف بقيامه بإخفاء المسروقات بمسكنه، الكائن مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وتم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد خالد يونس، مأمور قسم أول مدينة نصر، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور إلى النيابة العامة.