ضبط المتهمين بسرقة سائق تاكسي بالإكراه في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهمين بسرقة سائق تاكسي بالإكراه في منطقة الخليفة.

وتمكن النقيب كريم خضر، معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط عنصرين إجراميين أحدهما مسجل شقي خطر، "سرقات بالإكراه" سبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم بلطجة، وبحوزتهما هاتف محمول، 2 سلاح أبيض.

Advertisements

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترفا بقيامها بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما، ومبلغ مالي من قائد سيارة أجرة كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

أمكن التوصل للمجني عليه "مصاب بجروح"، والذي قرر أنه في وقتٍ سابق وحال سيره بالسيارة قيادته "تاكسي" بطريق الأتوستراد بدائرة القسم استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة دار السلام، وفور وصولهما تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مُحدثان ما به من إصابات واستوليا منه على المبلغ المالي والهاتف المحمول المشار إليهما، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والعميد محمد ممدوح، مأمور قسم الخليفة، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.