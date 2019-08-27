بسبب "لوحة إعلانات".. إحالة موظفين اثنين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن الإحالة تأتي على خلفية الإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها.

الصادر بحقهما القرار هما: رئيس إدارة الإزالات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وسائق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة المستشارة أسماء أبو بكر بإشراف المستشار أحمد عطوة، مدير النيابة بناءً على ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية حيال ما تم نشره بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية في شكل مقطع فيديو تضمن قيام أحد الرافعات الثقيلة بمحاولة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس شارع التسعين أمام المركز التجاري "داون تاون" دون إتباع تعليمات الأمان والسلامة ما أدى لسقوط تلك اللوحة على أحد السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات جسيمة بها.

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وعلى الفور قامت النيابة بالانتقال ومعاينة موقع الحادث حيث تبين أن اللوحة الإعلانية ملقاة على الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات بعد رفع السيارة المضارة من الحادث وأن اللوحة كانت مثبته بصواميل وأن تلك الصواميل محلوله ولا يوجد لها أثر بالطريق.

وكشفت التحقيقات عن عدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة حيال إزالة اللوحة الإعلانية المقامة أمام المركز التجاري "داون تاون" مما أدي لسقوطها علي إحدى السيارات المتوقفة بالطريق.

إذ قام المتهم الأول بإصدار تعليمات لعمال لجنة الإزالات بحل مسامير اللوحة الإعلانية الكائنة بالشارع المتفرع من شارع التسعين الجنوبي أمام المركز التجاري "داون تاون" دون اتخاذ إجراءات إخلاء الموقع وقيام المتهم الثاني بقيادة السيارة (الرافعة الثقيلة) التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة برعونة بالغة أثناء أزاله تلك اللوحة ما أدى إلى سقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات بها وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المارة للخطر الداهم.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.