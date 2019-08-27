ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو حشيش في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين وبحوزتهما 3 كيلو حشيش، قبل ترويجها للعملاء في المطرية.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والمقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط كلاً من "ا.م" عاطل، مسجل، و "ش.م" عاطل، سوابق، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، وزنت 3.875 كيلو جرام، مبلغ مالي 1580 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.