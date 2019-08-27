16 مخالفة.. تعرف على قيمة الغرامات بمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: نشرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، قائمة بأنواع المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الركاب خلال استقلال المترو.

وحددت الشركة قيمة الغرامة المقررة لكل مخالفة على حدة، والتي تبدأ من 30 جنيهًا كحد أدنى، وتصل إلى 400 جنيه.

وينشر "الخليج 365" أنواع الغرامات والمخالفات بمترو الأنفاق:

غرامة 30 جنيهًا:

- التدخين بداخل المحطات والقطارات.

- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات.

- ركوب الرجال عربة السيدات.

غرامة 50 جنيهًا (تحصل بمعرفة أفراد الشرطة والمشرفين):

- السفر بدون تذكرة.

- عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

- استخدام تذكرة سبق استخدامها.

- السفر بتذكرة مخفضة بتخفيض لا يستحقه.

- تجاوز المنطقة المحددة للاشتراك.

غرامة فئة 100 جنيه (تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو):

- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح.

- التسول بالمحطات والقطارات.

- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

- عبور شريط سكة المترو.

- إساءة الاستعمال والعبث بأدوات ومعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

- استخدام أي آلات ومعدات في غير المخصص لها.

غرامة تأخير القطارات:

- غرامة قدرها 300 جنيه للدقيقة الواحدة، وذلك عند تسبب أحد الركاب في تأخير القطارات، حيثت تعتبر هذه الغرامة وسيلة لردع الراكب المخالف وعدم تكرار المخالفة التي تؤدي إلى تأخير القطارات.

- غرامة قدرها 400 جنيه للدقيقة الواحدة، عند تسبب أحد الشركات في تأخير القطارات، إضافة إلى تحمله قيمة الأضرار الناتجة عن التأخيرات.

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