إحباط تهريب ترامادول وسجائر إلكترونية مع راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الاقراص المخدرات والسجائر الالكترونية والأعضاء الجنسية التعويضية، مع راكب مصري لدي وصوله قادما من الصين وأخفاها داخل 5 حقائب وعلى جسده لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من الصين، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 وخالد محمد عبدالرحمن مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة، وتلاحظ وجود عبوات متكررة، قام محمد عبد الباقي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، وعدد من الأجهزة والأعضاء الجنسية التعويضية بين طيات الملابس في 5 حقائب مختلفة الأحجام، وبتفتيش الراكب ذاتيا، عثر على كمية من شرائط الترامادول بإجمالي 166 قرص وكبسول وأجهزة ايفون.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي مبنى رقم 3 بالمطار.​