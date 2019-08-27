حسن المعاملة وعدم التمييز والسرعة.. التزامات الموظف العام بمدونة السلوك الحكومية (نص كامل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حصل "الخليج 365"، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩- ٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.

وشمل الباب الثالث من المدونة على التزامات الموظف العام، حيث نص الباب أنه على جميع الموظفين في الجهات الحكومية الإخلاص لوطنهم جمهورية مصر العربية، وقيادتها والتقيدبقواعد ومبادئ الدستور والعمل على احترام وتطبيق القانون والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وينص الباب الثالث على عدة التزامات هي:

1 - على الموظف العام أن يؤدي واجباته الوظيفية الموضحة ببطاقة الوصف الوظيفي بنفسه بكل أمانة واجتهاد، وأن يحسن معاملة الجمهور وإنجاز مصالحه في الوقت المناسب.

2 - مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقديم الخدمة لهم.

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3 - الالتزام بخدمة الجمهور بشفافية وعدالة وسرعة ولباقة بهدف كسب رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

4 - عدم التمييز في تقديم الخدمة للعملاء والتقيد بأعلى درجات المهنية والحيادية وعدم الإساءة إليهم واستغلالهم لمنفعة شخصية بسبب الخدمات المقدمة، ومنع كل أشكال التمييز وخاصة بسبب الأصل والجنس والدين وغيرها.

5 - التقيد بأوقات العمل الرسمية، واتباع الإجراءات التي تحددها الائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن العمل، وتكريس أوقات العمل الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته وعدم القيام بأي نشاط لايتعلق بواجباته الرسمية.

6 - توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقا للتشريعات المطبقة، مع عدم تأجيل إنجاز الخدمة المطلوبة طالما توافرت الشروط.

7 - التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.​