مصر | النيابة تأمر بسرعة التحريات حول حريق شقة بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة التحريات حول حريق شقة بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدرب الأحمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم الدرب الأحمر، لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم الدرب الأحمر، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

بالأسماء.. تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون

جددت النيابة العامة، حبس 8 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

والمتهمون المحبوسون بالقضية كل من: أحمد عبدالرحيم، ورجب السيد، وعلي إبراهيم، ويوسف غنيم، وأحمد علي، وأحمد مصطفى، ومحمد مصيلحي، ومحمد السيد.

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ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

محام يطالب مجلس الدولة بإثبات تدخله في دعوى "التابلت"

قدم محمد حامد سالم المحامي، إنذارًا على يد محضر لرئيس مجلس الدولة، طالب فيه بتحديد ضوابط ومعايير نظر الشق العاجل في القضايا المتداولة أمام الدائرة السادسة (تعليم) بمحكمة القضاء الإداري والكشف عنها وبيان أوجه الجدية والاستعجال في دعوى إلغاء نظام التابلت تحقيقا للمساواة في التقاضى بجميع الدعاوى المنظورة.

واختصم سالم في إنذاره الذي حمل رقم ٢٥١٠٢ لسنة ٢٠١٩، رئيس محاكم القضاء الإداري بصفته، رئيس الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة - بصفته، كما طلب المُنذر إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة في الدعوى المذكورة رقم 41624 لسنة 73 ق بصفتهما.

الدفاع في دعوى إلغاء التابلت: الفكرة قديمة والوزارة رفضتها من قبل