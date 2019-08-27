أخبار مصر | "التضامن": شيكات بـ60 ألف جنيه للمتعافين من إدمان المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": شيكات بـ60 ألف جنيه للمتعافين من إدمان المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة 160ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل مشروع "مطحن ذرة" ومشروع اخر "مطحن بن".

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع لافته إلى قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت الى ما يقرب من 2 مليون و60 ألف جنيه حتى الآن.

وشهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، امس، حفل ختام الدوري الرياضي لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان والمقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي تحت شعار "شبابنا أقوى من المخدرات "، وذلك في إطار تنفيذ صندوق مكافحة الادمان لحملة "أنت أقوى من المخدرات" وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.

وشارك في البطولة الرياضية 160 متعافيا من الإدمان، حيث اختتمت المباراة النهائية بعد أن دارت مباريات التأهل خلال الأيام الماضية، بمشاركة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وقام بالتعليق على المباراة النهائية الكابتن أحمد شوبير، حيث يأتى الدوري في إطار الأنشطة غير التقليدية لمواجهة الإدمان وجهود الحكومة للدمج المجتمعي للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية في المجتمع، كما قدم الفنان احمد جمال عددا من الأغاني الهادفة الموجهة للتوعية بمخاطر التعاطي و الإدمان.