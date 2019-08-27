أخبار مصر | وزير الخارجية يرأس مع نظيره الياباني الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة "تيكاد 7"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يرأس مع نظيره الياباني الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة "تيكاد 7" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترأس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، مع نظيره الياباني "تارو كونو"، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، والمُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 – 30 أغسطس الجاري بمدينة "يوكوهاما" اليابانية.
وصَرّح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة "التيكاد"، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".
وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية شراكة "التيكاد" بالنسبة لأفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو الماضي بالنيجر في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
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كشف أيمن كامل، سفير مصر باليابان، أهمية مؤتمر "تيكاد 7" الذي ينطلق بعد غد باليابان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك زخم في العلاقات المصرية- اليابانية خاصة بعد زيارتين متتاليتين للرئيس السيسي لطوكيو.
وقال "كامل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن اليابان من أكثر الدولة المانحة للعالم وأفريقيا تحديدا، لافتًا إلى أنها من أوائل الدول الصناعية الكبرى التي دخلت في علاقة تعاون تنموي مع الدول الأفريقية.
وأضاف أن مؤتمر "التيكاد" يتميز بتولي القارة الأفريقية ملكية المبادرة وإدارتها بمشاركة المنظمات الدولية المختلفة، وبعض الجهات اليابانية، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمؤتمر التيكاد تشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.
وأشار إلى أن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي حافل خلال زيارته لطوكيو حيث سيقابل عددا من المسؤولين اليابانيين؛ وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الياباني.
وكشف أن المؤتمر سوف يشهد عملية تدعيم أفريقيا من خلال نقل الذكاء الاصطناعي إليهم؛ كما سيتم نقل خبرات اليابان إلى أفريقيا في مجالي الصحة والتعليم.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي اكد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لأفريقيا، مردفا: "اليابان سعيدة بنقل خبراتها في مجال التعليم لمصر".
ويهدف مؤتمر "تيكاد 7" إلى دعم دول إفريقيا في بناء مجتمع قوي ومستدام لتحقيق الأمن الإنساني؛ حيث يتناول العديد من محاور التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، تتمثل فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالقارة السمراء.
ويأتي "تيكاد 7" في وقت تتنامي فيه جهود مصر في تنمية إفريقيا، لتعكس حجم اهتمامها بالقارة وقضاياها، وتأتي مشاركتها في المؤتمر في ظل علاقات مصرية ـ يابانية إستراتيجية، تجمع البلدين سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.