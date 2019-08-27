أخبار مصر | "الهجرة" تعلن انطلاق الملتقى الـ17 لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تعلن انطلاق الملتقى الـ17 لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الملتقى السابع عشر لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين في الخارج خلال قضاء إجازتهم في أرض الوطن، بمشاركة 50 من الشباب من سن ١٨إلى ٣٥ عاما، وذلك في إطار دور الوزارة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن والتوعية بأدوار المؤسسات الوطنية.

ويتضمن الملتقى عددا من الفعاليات تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية في محافظة الفيوم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد جددت دعوتها للشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث المتواجدين في مصر خلال تلك الفترة لقضاء الإجازة الصيفية برفقة أسرهم، للمشاركة في هذا الملتقى لما يحتويه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لهؤلاء الشباب.

ومن المقرر أن يستمر هذا الملتقى حتى 29 أغسطس الجاري، وهو يعد الجزء الثاني من مبادرة (في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك) والتي أطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين في الخارج أثناء قضاء إجازتهم في مصر، كما سبق أن نظمت وزارة الهجرة ١٥ دورة للأمن القومي بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى تنظيمها سنويا لمعسكر للأطفال من سن ٨ إلى ١٦، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة.