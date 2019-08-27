أخبار مصر | اليوم.. مركز شباب المستقبل يستضيف نادي المحامين في مباراة ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مركز شباب المستقبل يستضيف نادي المحامين في مباراة ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لنادي المحامين، بقيادة إسلام مصطفى، المدير الفني، ضيفا على فريق مركز شباب المستقبل على ملعب القطامية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا، في اللقاء الودي الأول لفريق المحامين، استعدادا لدوري الدرجة الرابعة، الذي يسعى جاهدا للحاق به، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور.

وقال إسلام مصطفى، إن الفريق بحاجة لفترة إعداد سيتم تفعيلها، خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاقتراب من انتهاء الملفات الخاصة بأعضاء الفريق، تحت إشراف وإدارة الكيان الرياضي، مثّمنا رعاية النقيب العام، وحرصه على بث الأنشطة الرياضية للمحامين، مشيرا إلى أنه تم تأجيل لقاء حدائق حلوان إلى يوم الأحد المقبل.

وتضم قائمة المباراة كل من: أحمد تونسي، وماجد خضر، وأحمد حنفي، وإسلام عمر، ومحمد حامد، وأحمد فتحي، وعبدالرحمن إبراهيم، وأحمد شيتوس، وحسن خميس، وإبراهيم باكا، وهشام إبراهيم، وهشام الكوري، وأحمد شولا، ومحمد حاتم، ومن الجهاز الفني: إسلام مصطفى، مديرا فنيا، وحامد أحمد حامد، مدربا عاما، وأحمد عبد القادر، مدرب حراس مرمى، ومصطفى محمد، إخصائي إصابات.

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حذر مركز المعلومات الدوائية التابع لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، من الإفراط في تناول منشطات كمال الأجسام الهرمونية، ولفت إلى أن هذه المنشطات تستخدم في الأساس لعلاج نقص هرمونات الذكورة وبعض أنواع الانيميا، حيث تقوم ببناء عضلات الجسم، ولكن يتم إدمانها.

وأشارت التحذيرات إلى أن المستحضرات الدوائية من منشطات كمال الأجسام الهرمونية تشمل مادة "ميثاندروستينولون - بولدينون - نادرلون – أوكساندرولون"، ومنها ما يستخدم كدهان موضوعي للجلد، أو يتم تناوله بالفم أو عن طريق الحقن.

وأكدت تحذيرات المركز أن أعراض إدمان منشطات كمال الأجسام تشمل؛ الاضطرابات النفسية والعصبية - ظهور حب الشباب والصلع - العقم - النوبات القلبية - ارتفاع ضغط الدم - السرطان - تلف الكبد.

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وحذرت النشرة التحذيرية من أعراض وقف تناول المستحضر، حيث تحدث نتيجة التوقف المفاجئ عن تناول المنشطات، ومنها تغير الحالة المزاجية - فقدان الشهية - الإرهاق وعدم الراحة.

وتركز المناقشات المتعلقة بالنساء عادة على الوفيات بين الأمهات، وسوء التغذية، ومؤخرًا الصحة الإنجابية، لكن أحد أوجه سوء التغذية- والقاتل الرئيسي للنساء- الذي يُهمَل غالبًا، يتمثل في فقر الدم (الأنيميا).

يُعَد فقر الدم الخلل الغذائي الأكثر شيوعًا في العالم، حيث يصيب أكثر من 1.6 مليار إنسان. يُعَرَّف فقر الدم بصورة عامة على أنه تركيز منخفض للغاية للهيموجلوبين (البروتين الغني بالحديد الذي يحمل الأكسجين إلى الأنسجة في مختلف أجزاء الجسم) في الدم، ويحدث فقر الدم عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء أقل مما ينبغي أو عندما تكون قدرتها على حمل الأكسجين منقوصة.

ويرجع فقر الدم إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية، وهي في الأغلب الحديد، ولكن أيضًا حمض الفوليك، أو فيتامين ب 12، أو فيتامين أ.

ورغم أن فقر الدم قد يصيب أي شخص، فإن غالبية المصابين به من النساء في سن الإنجاب: في عام 2011، كان نحو 29% من النساء غير الحوامل على مستوى العالم (496 مليون امرأة) و38% من النساء الحوامل (32.4 مليون امرأة) اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 عامًا مصابات بفقر الدم، وكان هذا الخلل أكثر انتشارًا في جنوب آسيا ووسط وغرب أفريقيا.

يتم تشخيص خلل فقر الدم غالبًا، وخاصة في مراحله المبكرة، لكن العواقب المترتبة عليه بالغة الخطورة؛ إذ يسهم في الوفيات بين الأمهات في الفترة المحيطة بالولادة: وفي آسيا، يُعَد فقر الدم السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأمهات، ويحدث نحو ثلث كل الوفيات المرتبطة بفقر الدم بين الأمهات في دول جنوب اسيا.