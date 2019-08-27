أخبار مصر | إلغاء موكب احتفالات الصوفية بذكرى الهجرة النبوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء موكب احتفالات الصوفية بذكرى الهجرة النبوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ طارق الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية، إن الطرق الصوفية ستلغي موكب احتفالاتها بالعام الهجرى الجديد المقرر يوم الجمعة.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة ، أن مواكب ومسيرات الطرق الصوفية التى كان معد لها الخروج من أمام مسجد صالح الجعفرى بالدراسة إلى مسجد الإمام الحسين، سيتم إلغاؤها ، وسيتم تنظيم أمسية دينية داخل مسجد الإمام الحسين.

وأوضح أن الاحتفال بالهجرة النبوية أمر اعتاد عليه الصوفية كل عام، وهو رسالة للعالم بأن الهجرة هي رسالة النبي بأنه حمل الحب والسلام، وأن الدين الإسلامى هو دين القيم الإنسانية والأخلاق، وهو أمر نسعى للتأكيد عليه من خلال الاحتفالية التى تقام كل عام من مسجد الإمام الحسين والدعوة إلى أن تحدث هجرة لكثير من العادات والتقاليد التى نراها لا تتوافق مع القيم الدينية أو الأخلاق أو الواقع الذى نحياه.

وأكد الرفاعي، مشاركة علماء الأزهر والأوقاف في احتفالات الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية التى تقام بمسجد الإمام الحسين، على رأسهم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

وتستعد الطرق الصوفية، للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية، من ساحة مسجد الإمام الحسين، بشارع الأزهر الجمعة المقبلة.

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وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية، إن الاحتفال بالهجرة النبوية أمر اعتاد عليه الصوفية كل عام، وهو رسالة للعالم بأن الهجرة هي رسالة النبي بأنه حمل الحب والسلام، وأن الدين الإسلامى هو دين القيم الإنسانية والأخلاق، وهو أمر نسعى للتأكيد عليه من خلال الاحتفالية التى تقام كل عام من مسجد الإمام الحسين والدعوة إلى أن تحدث هجرة لكثير من العادات والتقاليد التى نراها لا تتوافق مع القيم الدينية أو الأخلاق أو الواقع الذى نحياه.

وأكد الرفاعي، في تصريحات صحفية خاصة، مشاركة علماء الأزهر والأوقاف في ااحتفالات الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية التى تقام بمسجد الإمام الحسين، على رأسهم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

ومن المقرر أن تنقل أحداث الاحتفالية من المسجد على الهواء مباشرة لتكون رسالتنا إلى العالم بأن الإرهاب لا يمثل الإسلام ولا يمكن أن تتوافق وسطيته واعتداله مع تلك الممارسات وتلك الجرائم التى تروع وتبيح دماء الأبرياء، لأغراض تتنافى مع سماحة الأديان ورسالة النبى المصطفى.

ومن ناحية أخرى، هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1441هـ.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الثلاثاء: إن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.

ودعا مفتي الجمهورية إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بها بين الأمم والشعوب.