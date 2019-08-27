أخبار مصر | "التعليم" تنفي بدء الدراسة للصفوف الأولى في 15 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تنفي بدء الدراسة للصفوف الأولى في 15 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يوجد أى قرارات بشأن بدء الدراسة للصفوف الدراسية الأولى 15 سبتمبر، وقالت الوزارة إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أن بدء الدراسية للصفوف الدراسية الاولى فى 11 سبتمبر المقبل ولا تراجع عن ذلك.

وكان قد قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد الدراسة للصفوف الدراسية الأولى ستبدأ ١١ سبتمبر القادم، مؤكدًا أنه لا تراجع عن ذلك الموعد.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة منذ يومين، أن كتاب «الكونكت بلاس» سيطبق في الصف الأول والثاني الابتدائي كما هو، موضحًا أنه يتم الانتهاء حاليًا من مناهج الصف الثاني الابتدائي مع بناء مناهج الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

وأوضح أنه سيتم العمل على المناهج الجديدة تباعًا، حتى تصل إلى جميع السنوات الدراسية في العام الدراسي «٢٠٢٠-٢٠٢١»، مؤكدًا أن النظام التعليمي الجديد يطبق على رياض الأطفال فيما فوق من مراحل.

وقال إن نظام التقييم المعدل في الصفوف الثانوية، هو تعديل فقط في شكل التقييم، وليس الأزمة في كونها سنوات تراكمية، أو يستخدم فيها التابلت، مؤكدًا أن الوزارة لم تتأخر في وصول قانون التعليم الجديد للبرلمان، بل كانت تقيم تجربة الصف الأول الثانوي قبل تطبيقها على الصف الثاني الثانوي.

وكشف أن الوزارة اتخذت قرارًا، أن يكون الصف الثاني الثانوي هذا العام سنة «نقل»، لا تدخل في مجموع الثانوية العامة، لافتًا أنه سوف يبدأ تدريب للمعلمين يوم ١٤ سبتمبر خاص بنظام التقييم الجديد للثانوية العامة.

وأوضح أنه يوجد امتحانات جديدة في الصف الثاني الثانوي، مثلما حدث مع طلاب الصف الأول الثانوي العام الماضي، مشددًا على أن الامتحان الإلكتروني أفضل من الامتحانات الورقية منعًا للتسريبات.

وأكد الوزير أن الصف الثاني الثانوي سنة نقل، ولكن بأسلوب التقييم الجديد، أي بنفس الطريقة التي ذاكر بها طلاب الصف الأول الثانوي وأدوا الامتحانات به.

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وأوضح أن تطبيق المجموع التراكمي سيكون بعد تغيير القانون وإقراره في مجلس النواب، موضحًا أنه سيكون على الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على دفعة جديدة من «التابلت»، لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أنه لا يشترط توزيعه مع بداية العام الدراسي.

وأشار أن التابلت الجديد بنفس المواصفات السابقة، لكن مع «قلم» جديد حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضي، لافتًا إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي، يستخدمون «التابلت» الذي تسلموه العام الماضي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملاحظات تم بثها على الصفحة الرسمية للوزارة، عن أن خطة تطوير الوزارة للمرحلة الثانوية يتمحور في عدة نقاط منها: تغير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، بالاضافة إلى التصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة.

وأضافت الوزارة، أن جوهر التطوير سيكون في توفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة.

وقالت فى ختام ملاحظاتها: "أما التابلت والشبكات والبرمجيات هي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير"، مشيرة إلى أنها لم تختزل التطوير في جهاز التابلت كما يعتقد البعض.

قال إنه تم التعاقد علي دفعة جديدة من التابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، وتابع "لا يشترط توزيعها مع بداية العام الدراسي".

وأضاف الوزير، أن التابلت سامسونج بنفس المواصفات السابقة، لكن مع قلم جديد أفضل مما حدث العام السابق، لافتا إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي يستخدمون التابلت الذي تسلموه العام الماضي.

وأكد الوزير أن الصف الثاني الثانوي سنة نقل ولكن بأسلوب التقييم الجديد، أي بنفس الطريقة التي درس بها طلاب الصف الأول الثانوي وأدوا الامتحانات به.