أخبار مصر | المؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الدواء البيطري يتواصل مع سفارت القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الدواء البيطري يتواصل مع سفارت القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور يوسف العبد – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير إلى أفريقيا – أنه تم تدشين لجنة الاتصال داخل اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي الأول لتصدير الأدوية البيطرية تحت مبادرة مصر فى قلب أفريقيا، وتم التواصل مع السفارات الأفريقية على سبيل المثال جنوب افريقيا ونيجيريا وتشاد لحضور المؤتمر والاجتماعات التمهيدية للمؤتمر وكذلك الاتحاد العربى الافريقى للتنمية المستدامة، وبعض الشركات العربية والافريقية العاملة فى مجال الأدوية البيطرية والأعلاف والثروة الحيوانية، وكذلك انضام دول عربية منها دولة الامارات ممثلة فى الدكتورة رولا شعبان نقيب الاطباء البيطريين فى الإمارات.

وأشار إلى إنه تم تدشين لجنة من الامناء من خيرة علماء مصر للعمل على انجاح المؤتمر، مؤكدا أن المؤتمر يقع تحت رعاية مؤسسات كبيرة وتحت رعاية وزارة الزراعة، كما أن من أطلق مبادرة مصر فى قلب افريقيا هى الغرفة التجارة والنقابة العامة للأطباء البيطريين وقناة الحدث اليوم، وبدعم كبير من النائب محمد اسماعيل الذى وقف وراء المبادرة والمؤتمر من أول يوم.

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر العربى الأفريقى – أنه يجب الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعت فى النيجر مع 46 دولة افريقية، فالدواء البشرى والبيطرى المصرى له سمعة طيبة فى افريقيا، والدواء البيطرى اسهل فى الدخول لافريقيا لعدم وجود تسعير جبرى للدواء البيطرى، ويجب ان نستغل وجود المجلس التصديرى برئاسة دكتور ماجد جورج اذا شارك فى المؤتمر المقام فى اثيوبيا حول الثروة الحيوانية والزراعية من 29 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر لدعم شركات الادوية البيطرية واضافات الاعلاف لحضور هذا المؤتمر.

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أفاد عوف أنه يجب أن يخرج قرار وزاري لتسجيل الدواء البيطري، وهناك مشروع قانون أعد بالتعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والغرفة التجارية منذ ثلاث وتم تسليمه لنائب وزير الصحة منذ ثلاث سنوات ومازال حبيس الأدراج.

أكد على أنه يجب الاهتمام أكثر بالدواء البيطرى كما تفعل الدول الكبرى لتأثير الدواء البيطرى على صحة البشر بالتبعية، ويجب ان يكون هناك تغطية إعلامية لمشاكل الدواء البيطرى لتوصيله للمسئولين.

قال الإعلامى صبحي الحفناوي – نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح افاق التصدير لافريقيا - انه تم تدشين لجنة اتصال للتواصل بين المبادرة والمؤتمر والجهات المعنية، ومنها جهاز التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات التابعتين لوزارة التجارة والصناعة.

كما ستقوم اللجنة بالتواصل مع الملحقين التجاريين داخل السفارات الافريقية، والبنوك المصرية العاملة فى افريقيا، واستغلال المؤتمر المقام فى اثيوبيا من 29 سبتمبر حتى 2 اكتوبر القادم وهو يشمل كل ما يخص الزراعة والانتاج الحيوانى بحضوره على هامش المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا تحت مبادرة مصر فى قلب افريقيا.