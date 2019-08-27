أخبار مصر | أهم ما جاء بالصحف المصرية اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم ما جاء بالصحف المصرية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء علي نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات اجتماعات قمة مجموعة السبع بفرنسا.

كما ابرزت لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الذي أعرب عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس، وما حققته البلاد تحت قيادته من أمن واستقرار وتطورات تنموية بالرغم من المحيط الإقليمي غير المستقر، حسبما أفاد المتحدث الرئاسي بسام راضي.



وفي سياق قمة مجموعة السبع، نشرت الصحف أن الرئيس السيسي التقى أيضًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائين منفصلين، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والبلدين وتفعيل أطر التعاون المشترك، وحضوره جلسة المناخ والتنوع البيولوجي.

وفي سياق متصل، أشارت الصحف إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بالفترة نفسها في 2018، حيث بلغ 1212.7 مليون يورو بدلا من 823.7 مليون يورو.



كما تضمن التقرير الإشارة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 334.2 مليون يورو من يناير حتى مايو 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام السابق أي بنسبة نمو 15.6%، وفقًا لتقرير مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس.



وعلى المستوى الحكومي، أشارت الصحف إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، لمناقشة واستعراض موقف تسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، وآخرين.

Advertisements



ونوهت إلى تشديد مدبولي على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولا بأول.

وفي شأن حكومي آخر، ذكرت صحف الثلاثاء أن مدبولي شهد أمس، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارتي التموين والإسكان من ناحية ومجموعة "لولو ماركت" الإماراتية العالمية، بمقتضاها تضخ الأخيرة استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء 4 مراكز تجارية كٌبرى "هايبر ماركت" في مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور.

وفي شأن اقتصادي، تداولت صحف اليوم بيانات البنك المركزي أمس حول ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 106.22 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وبحوالي 9.608 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019.



ونوهت الصحف نقلًأ عن بيان المركزي، إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بقيمة تقارب 895 مليون دولار خلال شهر مايو مقارنة برصيد الشهر السابق له، مشيرة إلى أن التحويلات وصلت إلى 3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي.



ومن جهة أخرى، أفادت صحف اليوم أن وزير الكهرباء، بحث أمس، مع مايكل لي، الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة هواوي، سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة.



وقالت إن "لي" قدم مقترحًا يتضمن أنسب الحلول في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال.