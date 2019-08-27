أخبار مصر | الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الـ12 للموسيقات العسكرية

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الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية

الفريق يقدم عروضه بالشوارع والميادين الرئيسية ويرسم الإعجاب والفرحة على وجوه الجماهير

إدارة المهرجان تطلق موقعاً إليكترونياً للتصويت عبر الإنترنت لدعم الفرق الموسيقية المشاركة

يواصل الفريق السيمفوني العسكري تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية " سباسكيا تاور" الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية بإستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.

وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الاحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية، كما قدم­ الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

وتؤكد مشاركة الفريق المصري في المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون وأيضاً تساهم فى الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور.