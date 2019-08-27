أخبار مصر | الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الـ12 للموسيقات العسكرية

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الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية
الفريق يقدم عروضه بالشوارع والميادين الرئيسية ويرسم الإعجاب والفرحة على وجوه الجماهير
إدارة المهرجان تطلق موقعاً إليكترونياً للتصويت عبر الإنترنت لدعم الفرق الموسيقية المشاركة
يواصل الفريق السيمفوني العسكري تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية " سباسكيا تاور" الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية بإستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.
وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الاحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية، كما قدم الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.
وتؤكد مشاركة الفريق المصري في المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون وأيضاً تساهم فى الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور.
نرشح لكم: شارك في التصويت لدعم الموسيقات العسكرية المصرية
تشارك مصر خلال المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية في دولة روسيا الصديقة مع مجموعة من دول العالم في أكبر مسابقة الموسيقات العسكرية، والتصويت من خلال الرابط التالي: https://spasstower.ru/en/
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انطلقت فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو والذي تشارك فيه الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان الذى يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.
حيث بدأت جميع الفرق المشاركة فى تنفيذ التدريبات خلال الأيام الأولى للمهرجان لتقديم أفضل العروض، وسط أجواء حماسية مبهرة امتزجت فيها المعزوفات والمقامات الموسيقية الشرقية والغربية مع الألوان المبهرة لميدان الساحة الحمراء بموسكو والذى يضم بين جنباته العديد من المبانى ذات الطابع التاريخى العريق وعدد من المتنزهات والمقاصد السياحية.
ويمثل المهرجان الدولى للموسيقات العسكرية أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية والذي تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني ويقدمون رساله للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الانسانية، وقد حققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة علي المستوي الدولي واستطاع الفريق السيمفوني للقوات المسلحة المصرية أن يحصد المراكز الاولى في العديد من المهرجانات العالمية.
وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان لقادة الوفود المشاركة نقل مدير إدارة الموسيقات العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لإدارة المهرجان علي إجراءات التنظيم والاستقبال وتقديم كافة الجهود للفريق المصري، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيدا بأهمية المهرجان الدولى الذي يمثل بيئة خصبة تمتزج فيها الفنون والثقافات الإنسانية بمختلف أشكالها، وتقديم رسالة للخير والسلام بين الشعوب والانسانية، وقدم الشكر والتقدير.
من جانبه أثنى قائد فريق الموسيقات العسكرية الروسي على الفريق السيمفوني العسكري المصري بأداءه الاحترافي ومظهرة الانضباطي الذي يقدم صورة مشرفة نالت إعجاب الحاضرين.