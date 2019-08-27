أخبار مصر | في ضوء التواصل مع شبابنا بالخارج.. وزيرة الهجرة تلتقي رئيس اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ضوء التواصل مع شبابنا بالخارج.. وزيرة الهجرة تلتقي رئيس اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية يستعرض مقترحات للتعاون مع الجامعات المصرية في تخصصات مختلفة

السفيرة نبيلة مكرم تبحث الإعداد لمؤتمر بالتعاون مع "التعليم العالي" للمصريين الدارسين بأمريكا الشمالية لعرض خبراتهم المختلفة

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار الاهتمام بالتواصل مع شباب المصريين في الخارج، بـ "حازم محمود" رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية والمقيم في كندا، وذلك لبحث التنسيق والتعاون على مختلف المستويات بين الاتحاد في كندا وأمريكا الشمالية وربط الشباب المصريين الخريجين في الخارج بوطنهم.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم برئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية، معربة عن سعادتها بزيارته إلى مصر، حيث سبق وأن التقت به وبباقي أعضاء الاتحاد خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا، والتي شهدت مراسم رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو للمرة الأولى.

ومن ناحيته، استعرض حازم محمود عدة مقترحات للتعاون من خلال وزارة الهجرة، تضمنت برامج تدريب تطوعية لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات ومجالات مختلفة، وكذلك تنظيم برامج تبادل للخبرات والكفاءات بين اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية واتحادات الطلبة في الجامعات المصرية المختلفة.

ومن جانبها، بحثت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مقترحًا بالإعداد لمؤتمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، يشارك فيه الطلبة المصريين الدارسين في أمريكا الشمالية، لعرض خبراتهم ومؤهلاتهم في التخصصات والمجالات المختلفة ودراسة كيفية استفادة الدولة المصرية منها.

كما تناولت الوزيرة أيضًا الحديث عن إمكانية التنسيق مع بعض الجهات المعنية في مصر مثل وزارة التعليم التعليم العالي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية، فضلا عن دراسة ترشيح نماذج متميزة من اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية، لحضور المؤتمرات الشبابية التي تنعقد في مصر بشكل دوري.

وفي ختام اللقاء، أبدت السفيرة نبيلة مكرم إعجابها بما قدمه رئيس اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية من أفكار ومقترحات للتعاون، مؤكدة أن شباب مصر بالخارج قادرون على تصدر المشهد الدولي بخبراتهم وكفاءاتهم وما يتمتعون به من طاقة وحماس ومثابرة، وهم على أتم الاستعداد لتسخير هذه الطاقات والإمكانيات من أجل خدمة وطنهم مصر، وكذلك الدفاع عنها ونقل الصورة الصحيحة لما يجري على أرضها من تنمية وتقدم، علاوة على تصحيح الأفكار المغلوطة عنها التي قد يتم تداولها في الخارج.

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