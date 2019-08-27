أخبار مصر | المفتي يهنئ "السيسي" والمصريين والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي يهنئ "السيسي" والمصريين والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1441هـ.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الثلاثاء: إن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.

ودعا مفتي الجمهورية، إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بها بين الأمم والشعوب.

كما أكد المفتي على ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كافة أمور حياتنا من الإخلاص لله تعالى في أعمالنا والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود بالخير على البلاد والعباد، وكذلك الوحدة والتكامل بين أبناء الوطن لرفعة شأن مصرنا الحبيبة، والتكاتف بين الأمة الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر الراهنة.

وتوجه مفتي الجمهورية بالتضرع والدعاء إلى المولى عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد 1441هـ عام خير وأمان على كافة ربوع العالم الإسلامي وكافة الشعوب والدول العربية والإسلامية، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء الدائم.

نرشح لكم: المفتي يدين الهجوم الانتحاري على حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول Advertisements أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الانتحارى الذى استهدف حفل زفاف فى العاصمة الأفغانية كابول ما أدى إلى مصرع 63 شخصا وإصابة 182 بإصابات متفرقة فى هجوم انتحارى على قاعة زفاف مزدحمة فى المدينة. كما أدان مفتى الجمهورية التفجير الإرهابى باستخدام عبوة ناسفة ، الذى استهدف سيارة مدنية فى إقليم بلخ شمالى أفغانستان ما أدى إلى مصرع 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء. وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره ، على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان . وأكد المفتى ، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة. ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن ، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه. وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الاعتداءات الإرهابية ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

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