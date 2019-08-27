أخبار مصر | "الأوقاف" تنظم ندوة حول مفهوم الهجرة بمسجد الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تنظم ندوة حول مفهوم الهجرة بمسجد الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان: "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمحافظة القاهرة.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور محمد أحمد حامد، الشيخ الشحات محمود البحيري علماء وزارة الأوقاف.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.

وتنظم وزارة الأوقاف، 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات «مطروح، والمنيا، والبحيرة»، الجمعة المقبلة، تحت عنوان: «مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر».

وتضم القافلة الأولى المتجهة إلى محافظة مطروح: الشيخ حاتم أحمد محمد إسماعيل، والشيخ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة، والشيخ نصر محمد نصر مندور، والشيخ محمود شعبان محمد، والشيخ عبد العظيم عبد المرضي عامر، والشيخ سامي عبد الله عبد الجواد، والشيخ طه رمزي أحمد الرفاعي، والشيخ محمد فوزي علم الدين.

ويشارك في القافلة الثانية المتجهة إلى محافظة المنيا «إدارة أبو قرقاص» الشيخ رضا محمد عبد الجليل، والشيخ محمود حسن صالح، والشيخ هاشم محمد يوسف، والشيخ عبد الفتاح محمد حسين، والشيخ خلف أحمد حسين، والشيخ سعودي عبد الله محمد، والشيخ عامر حسن عبد المنعم، والشيخ محمد علي محمد علي، والشيخ علاء علام علي، والشيخ ممدوح عثمان أحمد.

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وتتألف القافلة الثالثة المتجهة إلى محافظة البحيرة «وادي النطرون» الشيخ محمد صبحي حامد نافع، والشيخ إبراهيم محمد علي، والشيخ طلعت سعد زكي، والشيخ يسري إسماعيل محمد، والشيخ خميس محمد سعد.

ونظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، سادس ندوات ملتقى كبار العلماء بالطلاب الوافدين بعنوان (الهجرة النبوية أسرار وأحكام)، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

وقال الدكتور عمر هاشم، إن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة من أهم الأحداث العظيمة في الإسلام، لما كان لها من أثر مهم في انتصار الإسلام والمسلمين، خلدها الله -تعالى- بذكرها في القرآن الكريم، وجعلها انتصارا فعبر عنها المولى -عز وجل- بذلك في قوله تعالى"إلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثنين".

وأضاف أن الهجرة استحقت التكريم من الصحابة حين أقرها الفاروق تأريخا يوثق به أعمال المسلمون ويتربى عليه النشء في مدارسهم، موضحا: "نعلم أن الهجرة تأريخ يفرق به بين الحق والباطل، كما شرفت المدينة به فتغير اسمها من يثرب إلى طيبة، وحرمت كما حرمت مكة".

وفي نفس السياق أكد الدكتور سعد جاويش، أن "التفاؤل والثقة بالله" من أهم دروس الهجرة النبوية، فكم كان رسول الله متفائلا حريصا أن يغرس شجرة الإيمان والتوحيد على هذا الكوكب، وكم كان يملك من العزيمة ما لا يقوى عليها البشر.

وواصل الدكتور "جاويش" حديثه عن دروس الهجرة النبوية، مؤكدا أن من أهم دروسها "حب الوطن" لكونه فِطْرة في داخل الإنسان، ينبض به قلبه، فإن غادر الإنسان وطنَه لضرورة يبقى الشوق والحنينُ إليه ساكنًا في نفسه ووجدانِه، لأنه المكان الذي وُلِدَ وتربى ونشأ فيه، مشيرا إلى أن نظرة النبي الأخيرة لمكة وكلماته الخالدة عنها تبرز حب الوطن وأنه من الإيمان.