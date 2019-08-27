شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تجري مقابلات شخصية لاختيار 3604 أشخاص بـ6 وظائف إشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة اختيار القيادات الإشرافية في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة يوسف الديب، وكيل الوزارة، الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية الإشرافية على مستوى الإدارات التعليمية الثماني.

وقال «الديب» إن عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية بلغ ٢٠٧٥ شخصا، فيما يبلغ العدد المطلوب لشغل الوظائف المطلوبة ٣٦٠٤ أشخاص، مشيرا إلى أن الوظائف المتقدم إليها ٦ تخصصات هي (وكيل إدارة تعليمية، مدير مدرسة، وكيل مدرسة، موجه عام، موجه أول وموجه).

وأشار إلى أنه كان على رأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف الإشرافية إلى جانب كل من الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية في جامعة الإسكندرية، والظاهر بيبرس محمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية، وأحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والآباء على مستوى الجمهورية، والدكتورة ميسون سعد صالح وكيل كلية التربية، وطارق فهمى نقيب المعلمين بالإسكندرية، وحنان سمير مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، وإيمان العشرى مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، وفكرى حامد خليفة موجه عام مالى وادارى بالمديرية. وتجرى المقابلات بمدرسة زهران الرسمية لغات.