شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تشارك ورشة عمل لرفع الوعى لدى مديرى المدارس الفندقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتور سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، ممثلة عن وزارة السياحة، كمتحدث رئيسي في افتتاح ورشة العمل التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ؛ لرفع الوعى السياحى لدى مديرى المدارس الفندقية، وذلك بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني «TEVT»، والتي استمرت فعالياتها خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس الجاري.

Advertisements

وخلال ورشة العمل، ألقت «بهجت» محاضرة استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي؛ مشيرة إلى أن مشاركة الوزارة في هذه الورشة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يرتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن خطة وزارة السياحة تهدف إلى تخريج عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع؛ مستعرضة أنواع المهن السياحية المختلفة التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد تخرجه. وقد شارك في ورشة العمل عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومديري المدارس الفنية الفندقية والمعاهد السياحية المتوسطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الورشة تخللتها زيارات ميدانية قام بها مديرو المدارس الفنية للفنادق المصرية، وذلك لتعريفهم بكيفية إدارة المنظومة السياحية، والأقسام المتنوعة الموجودة بالفنادق التي يمكن للطلاب العمل بها بعد تخرجهم.