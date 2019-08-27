شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: «مشروعك» مول 127 ألف مشروع بـ11.2 مليار جنيه بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إجمالي حجم القروض التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بالمحافظات بلغ 11.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخريجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وفي إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزي.

وقال «شعراوي»، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مشروعك يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدي 5% بما يعمل على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات، مشددا على ضرورة تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين.

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ووجه الوزير بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم مع وجود دراسات جدوي للمشروعات التي يرغب المتقدمون تنفيذها، وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات من إدارة مشروعك في كل محافظة، إضافة إلى تكثيف التوعية لدي الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

وأشار إلى أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها من خلال «مشروعك»، حيث نفذت المنيا 16 ألفاً و560 مشروعاً والبحيرة 13ألفاً و933 مشروعاً وسوهاج 13 ألفاً و380 مشروعاً والدقهلية 11 ألف مشروع، فيما كانت محافظات المنيا وسوهاج والشرقية هي الأكبر في حجم القروض التي حصلت عليها وتجاوزت المليار جنيه في كل منها.

وناشد الوزير، الشباب بالتوجه إلى مقار «مشروعك» في الأحياء أو المدن أو المراكز القريبة من مقار إقاماتهم والتعرف على التسهيلات المقدمة للشباب والمرأة وإجراءات الحصول على قروض من خلال المشروع والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا يوجد سقف للقروض، حيث يتم التمويل طبقاً لحجم المشروع وهيكل التمويل، مؤكداً أنه تمت تغطية جميع المحافظات بمقار «مشروعك» بعدد 287 مقرا وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك المشاركة في المشروع مع الإشراف الشخصي من جانب كل محافظ لتذليل أي معوقات تواجة تنفيذ أي مشروع.