شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 30 ألف طن فوسفات إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 191 شاحنة بضائع، و436 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا، الثلاثاء، لاستقبال السفينتين أمانة والنوى إكسبريس وعلى متنهما 12 شاحنة و11 سيارة. بينما تغادر السفينة «Super arsenal» وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتان القاهرة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 28 شاحنة و138 سيارة.

واستقبل الميناء، الاثنين، 4 سفن وهى: «Negative.B»، القاهرة، الحرية2، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 57 شاحنة و34 سيارة وغادرت السفينتان القاهرة وأمانة وعلى متنهما 26 شاحنة و81 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 15 شاحنة و2 سيارة. فيما استقبل الميناء، الاثنين، السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهما 24 شاحنة و3 سيارات وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 29 شاحنة و50 سيارة. بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 119 سيارة.