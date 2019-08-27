شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولى الـ12 للموسيقات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الفريق السيمفونى العسكرى تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية «سباسكيا تاور»، الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، وقدم الفريق المصرى العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الاحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية، كما قدم­ الفريق المصرى بزيه الفرعونى المميز عددا من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

وتؤكد مشاركة الفريق المصرى في المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون وأيضًا تساهم في الترويج السياحى ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب، حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجلا حافلا من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور.

المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية