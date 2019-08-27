شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفتتح السجل التجارى برمسيس بعد تطويره الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير التموبن والتجارة الداخلية يوم الأحد المقبل منفذ السجل التجارى برمسيس بعد تطويره كما سيتم افتتاح الإدارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه يوجد 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين، لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التموين تفتتح السجل التجارى برمسيس بعد تطويره الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.