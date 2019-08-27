فيديو جراف.. قمة السبع G7.. زعماء العالم الكبار يحتفون بدور الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبار G7، حالة من الاحتفاء الدولى بالدور المصرى البارز، والنجاحات الكبيرة التى تحققت خاصة على المستوى الاقتصادى، وهو ما بدا واضحا فى حرص قادة العالم على لقاء الزعيم المصرى على هامش القمة.
"الخليج 365" يرصد أهم التصريحات التى أدلى بها أبرز قادة دول العالم الكبار على هامش لقائهم مع الرئيس السيسى:
مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة.. والسيسى شخصية مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل:
مصر أهم شركاء ألمانيا فى الشرق الأوسط.رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى:
نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى ضوء التطورات الاقتصادية وجهود القاهرة فى مكافحة الإرهاب.رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون:
بريطانيا تتطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر.
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