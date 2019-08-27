شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن غلق باب تنسيق المدن الجامعية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، انتهاء تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحرى بطنطا وقبلى بأسيوط، يوم الخميس 29 أغسطس، حيث بدأ التنسيق يوم الأحد 4 أغسطس، وذلك للطلاب والطالبات القدامى فى سنوات النقل المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات له، أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية سوف تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج فى 12 سبتمبر المقبل.