شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين بمنزل كوبرى الطيران بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية فى حادث تصادم سيارتين بمنزل كوبرى الطيران بمصر الجديدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المرغنى للمتجه إلى صلاح سالم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى كوبرى الطيران بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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