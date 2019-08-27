الأوقاف توجه قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة )، الجمعة القادمة، تحت عنوان: "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر".
القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / حاتم أحمد محمد إسماعيل.
الشيخ/ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة
الشيخ / نصر محمد نصر مندور
الشيخ / محمود شعبان محمد
الشيخ / عبد العظيم عبد المرضي عامر
الشيخ / سامي عبد الله عبد الجواد
الشيخ / طه رمزي أحمد الرفاعي
الشيخ /محمد فوزي علم الدين
القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة أبو قرقاص ) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / رضا محمد عبد الجليل
الشيخ / محمود حسن صالح
الشيخ / هاشم محمد يوسف
الشيخ / عبد الفتاح محمد حسين
الشيخ / خلف أحمد حسين
الشيخ / سعودي عبد الله محمد
الشيخ / عامر حسن عبد المنعم
الشيخ / محمد علي محمد علي
الشيخ / علاء علام علي
الشيخ / ممدوح عثمان أحمد
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ محمد صبحي حامد نافع
الشيخ / إبراهيم محمد علي
الشيخ / طلعت سعد زكي
الشيخ / يسري إسماعيل محمد
الشيخ / خميس محمد سعد.
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