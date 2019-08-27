أخبار مصر | اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الاجتماعي وبنك مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الاجتماعي وبنك مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد وزيرة التضامن الأجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، ويهدف البروتوكول إلى ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات.

ويأتي ذلك في إطار التوجه العام للدول لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلي سعي الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.

كما يهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي والمتمثله في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.