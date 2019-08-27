شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من قراء ”الخليج 365” يؤيدون تطوير وسائل عمل المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع للرأى أجراه ”الخليج 365” مطالبة أغلبة المشاركين بضرورة تطوير وسائل عمل المحليات، وجاء نص الاستطلاع: "هل تؤيد المطالبة بتطوير وسائل عمل المحليات؟". وصوت 91% من المشاركين فى الاستطلاع بـ"نعم"، فيما صوت بـ"لا" 5%، بينما المصوتين بـ"لا اعرف" بلغت نسبتهم 4%.

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