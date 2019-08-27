أخبار مصر | عاجل.. السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 7"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 7" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية أفريقيا "تيكاد 7".
وتستمر القمة فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019، وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية"، علي خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع المقامة في مدينة «بياريتز» الفرنسية، على هامش مشاركته في أعمال القمة، حيث التقى الرئيس السيسي السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.
كما التقى الرئيس السيسي نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا وريس جونسون، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.
وأجرى الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ومبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين.
كشف أيمن كامل، سفير مصر باليابان، أهمية مؤتمر "تيكاد" 7 الذي ينطلق بعد غد باليابان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال كامل، خلال لقاء تليفزيوني، إن "اليابان من أكثر الدولة المانحة، وتعد أوائل الدول الصناعية الكبرى التي دخلت في علاقة تعاون تنموي مع الدول الإفريقية".
وتابع: "مؤتمر التيكاد يتميز بتولي القارة الإفريقية ملكية المبادرة وإدارتها بمشاركة المنظمات الدولية المختلفة، وبعض الجهات اليابانية"، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمؤتمر التيكاد تشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.